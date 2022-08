Broers blijven in cel na steekpartij met vader in Houthulst

Broers Sam (23) en Dieter A. (25) trokken die avond samen naar hun ouderlijke woning langs de Ooststraat in Houthulst. Sam leefde al langer in onmin met zijn vader maar recent had ook oudere broer Dieter na ruzie de woning verlaten waarna hij bij zijn broer in Beitem (Roeselare) introk. “Ze zouden gewoon de sleutel van de woning afgeven. Het was niet hun bedoeling amok of ruzie te maken”, aldus Jasper Bolle, advocaat van Dieter A. Toch laaiden de gemoederen bij aankomst van de broers aan de ouderlijke woning hoog op en kwam het tot een slaande ruzie. Plots haalde Dieter A. een Rambomes uit de auto van zijn broer en ging zijn vader daarmee te lijf. De man verloor veel bloed, maar overleefde. Beide broers vlogen in de cel op verdenking van poging oudermoord. “Een te zware kwalificatie”, vindt Jasper Bolle. “Er was geen voorbedachte rade. Het is een opeenstapeling van familiale twisten die tot de steekpartij heeft geleid. Het is ondertussen ook wel duidelijk dat de twee broers niet in het meest liefdevolle nest zijn opgegroeid.” Ze beweren dat ze het soms agressieve gedrag van hun vader grondig beu waren.