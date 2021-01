Bewoners en medewerkers van wzc in Houthulst getroffen door Britse variant: “Al drie bewoners overleden”

Ook buiten het rusthuis stijgt het aantal besmettingen in de gemeente Houthulst. “ Vrijdag waren er 40, nu al 85 terwijl dat er twee weken geleden slechts 8 waren. Er zijn 31 mensen ouder dan 65 jaar. Van de 85 besmette inwoners wonen er 29 in de kern van Merkem. Vermoedelijk gaat het hier ook om de Britse variant maar dat is nog niet bewezen. De maatregelen die we vrijdag hebben genomen blijven van kracht. Dat betekent dat alleen de scholen, kinderopvang, bibliotheek en Kind & Gezin open mogen blijven. Ook de handelszaken moeten niet sluiten. De scholen sluiten is momenteel nog niet aan de orde maar de contracttracers houden alles nauwlettend in het oog.”

In het woonzorgcentrum De Groene Verte zijn ze voorzichtiger dan ooit. “Dat is het enige wat we kunnen doen”, reageert directeur Jurgen Duyck. “Van de 63 besmette bewoners liggen er 7 in het ziekenhuis. Helaas zijn er ook al 3 mensen overleden. Negen bewoners van de assistentiewoningen op onze site zijn ook al besmet en van hen liggen er 2 in het ziekenhuis. Onze medewerkers hebben ons bevestigd dat ze niet naar Groot-Brittannië op reis zijn geweest. Contacttracers zijn volop bezig met onderzoek. Ondertussen hebben we positief advies gekregen over bijstand door Defensie. Normaalgezien komen er volgende week een vijftal mensen meehelpen op de werkvloer. Medewerkers die positief hebben getest maar niet ziek zijn of die ondertussen genezen zijn blijven aan de slag. We volgen de maatregelen rigoureus op. Voorlopig stijgen de besmettingscijfers in ons centrum minder spectaculair dan de voorbije dagen.”