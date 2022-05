BELOOFD IS BELOOFD. Investeren in gebouwen voor bib, kinderopvang en bedrijven

houthulstDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Houthulst. De gemeente zet in op een vernieuwd centrum met een groen Marktplein. Het sleutelt ook aan de kinderopvang en maakt plaats voor bedrijvigheid. Oppositiepartij N-VA vindt dat er te veel aandacht gaat naar prestige en te weinig naar wat de inwoner echt wilt.