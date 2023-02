Archeologen vonden al stenen waterput en oud muurtje tijdens onderzoek op de Markt

Zuid-West-Vlaanderen Tournée Minérale is bijna voorbij: deze 5 bars met mocktails in het zuiden van West-Vlaanderen helpen je door de laatste dagen

Februari is bijna voorbij en dus is het einde van Tournée Minérale in zicht. Omdat de laatste loodjes het zwaarst wegen, zochten wij vijf bars vol spetterende mocktails in het zuiden van West-Vlaanderen. Zo houd je de uitdaging zonder moeite vol.