71-jarige man overleeft arbeidsongeval in boerderij niet

Diksmuide/Klerken Brandweer rukt twee keer nodeloos uit: woningbran­den blijken rook van barbecue en vuurschaal

18 juli De brandweer moest zaterdagavond twee keer uitrukken voor een mogelijke woningbrand in de Kaaskerkestraat in Diksmuide en de Smissestraat in Klerken.