Zware regen en bewolking in Houthalen-Helchteren vanmiddag

Sociale werker die verdacht werd van brandstich­ting vrijgespro­ken

Een 27-jarige sociale werker, die eerder verdacht werd van brandstichting in het asielcentrum waar hij werkte, is door de correctionele rechtbank van Hasselt vrijgesproken. “De rechtbank is van oordeel dat de tenlasteleggingen niet buiten redelijke twijfel bewezen zijn”, schrijft het vonnis. De sociale werker hield eerder al vol dat hij niets met de feiten te maken had, maar dat een minderjarige die in het asielcentrum verbleef hem er wou inluizen.