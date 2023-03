“Zijn die negatieve stempel echt wel moe”: bewoners en familie in de bres voor woonzorgcentrum ‘Het Dorp’ in Helchteren

Nieuwe werking Mijn-Wacht­post tijdens weeknach­ten voor inwoners van Deurne

De wachtpost Mijn-Wachtpost in Beringen zal vanaf 1 april 2023 samenwerken met de wachtpost Herkenrode in Hasselt voor de organisatie van de wachtposten. Deze huisartsenwachtpost in Beringen is enkel voor inwoners van Deurne. Overige inwoners van Diest kunnen terecht in Wachtpost Demerland (Rillaar).