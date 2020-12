Zeven wolven te zien op camerabeelden: “We hadden geen vier maar vijf welpen”

LimburgLange tijd werd gedacht dat wolven August en Noëlla vier welpen op de wereld hadden gezet, maar beelden in oktober bewijzen dat ze zelfs met vijf waren. In de video loopt een roedel van maar liefst zeven wolven voorbij. En goed nieuws: de recent aangereden welp leeft ook nog, maar het mankt. Op die manier zijn ze in totaal wellicht nog met drie nadat in oktober twee welpjes werden doodgereden.

Op de eerste beelden van spelende pups in juni dit jaar sprak Agentschap Natuur en Bos over minstens vier welpen. De Daltons waren al snel geboren, en na een tijdje dacht men zelfs dat het er maar drie waren omdat ze nooit meer allemaal tegelijk in beelden kwamen. “We hadden ook geen bewijs dat er meer dan vier welpen waren", zeggen ze bij het INBO. “Gedurende de drie daaropvolgende maanden leverden meer dan 1.000 cameravalbeelden van de wolven nooit het bewijs dat er nog meer dan drie jongen in leven waren.”

Tot hun verbazing zag het INBO recent dat er op 3 oktober een filmopname was gemaakt van 25 seconden waar maar liefst zeven wolven door het beeld lopen. August en Noëlla met vijf welpen. De beelden werden pas later ontdekt, nadat er al twee welpen gesneuveld waren in het verkeer.



Manken

Over de recent aangereden welp is intussen ook meer duidelijkheid. Het dier heeft de klap met zekerheid overleefd, maar mankt nu wel is te zien op nieuwe beelden. “Dat zijn taaie dieren hoor", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “De kans dat de welp het haalt is heel groot. En zeker als het mag eten met de rest van de roedel voor als zelf jagen een tijdje moeilijker zou zijn. Als die zo een tijd door kan, gaat die het normaal wel halen.”

Everzwijn

Op nieuwe beelden is duidelijk te zien hoe de welpen zich helemaal goed voelen in hun habitat. Twee welpen gaan onder meer de confrontatie aan met een groot everzwijn, maar moeten afdruipen. Het zwijn laat zich duidelijk niet doen en de wolven zijn niet intimiderend voor hem. Wolven pakken in het algemeen vooral ree als prooi. Everzwijn kan, maar dan vooral bij jongen of in roedel. “Eén op één wordt het een moeilijke klus voor zo’n wolf", weet Loos. “Een wolf kan zich ernstig verwonden aan zo’n slagtand. Maar in roedelverband kan het zo’n zwijn wel aan. Bedoeling is dat op termijn als alle schapenweiden omheind zijn met draad, de wolf zich énkel nog met wilde prooien zal bezig houden. Nu bestaat dat nog steeds voor het merendeel uit ree, maar dat evenwicht moet meer richting everzwijn verschuiven.”

Nu de welpen ook groter worden, bestaat de kans dat één van hen binnenkort het nest zal verlaten en andere oorden opzoekt. Dat kan al vanaf 10 maanden. Herinner u wolf Roger die in 2018 werd doodgereden in Opoeteren. Het dier was toen in Duitsland vertrokken en op eigen houtje als welp richting Limburg gewandeld.