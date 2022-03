Zeven eiken aan dreef kasteel De Dool binnenkort gekapt: “Ze zijn in te slechte staat”

“Uit een boomscan van voorjaar 2021 bleek dat acht eiken in zeer slechte staat zijn. Uit veiligheidsoverwegingen liet de gemeente er al eentje kappen in het najaar van 2021. De overige 7 zijn nu aan de beurt”, zegt schepen van milieu Muhammet Oktay (Vooruit).

Ecologische dreef

Bij het kappen van de eiken wordt rekening gehouden met de levenskansen die de bomen geven aan dieren zoals insecten. “Daarom blijven de stammen van de bomen staan zodat ze dienst kunnen doen als insectenhotels. De bomen leven dan wel niet meer, maar dood hout is ook zeer waardevol. Verschillende insecten kunnen er hun nest in maken.”

De Eikendreef vormt samen met kasteel Ter Dolen een toeristische hotspot in de deelgemeente Helchteren. In de middeleeuwen was het kasteel een buitenverblijf en een versterkt toevluchtsoord van de abten van Sint-Truiden. De geschiedenis gaat terug tot de 13e eeuw. Sinds 1994 is in het waterslot een hypermoderne brouwerij gevestigd en wordt er het gekende abdijbier Ter Dolen gebrouwen. De omgeving van het kasteel, inclusief de Eikendreef, is als beschermd cultuurhistorisch landschap geklasseerd sinds 30 juni 1982.