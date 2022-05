Zes maanden cel voor bezit 26 gram hasj in gevangenis

Yousef A. uit Houthalen-Helchteren werd op 6 juni vorig jaar betrapt met 26,62 gram hasj in de centrale gevangenis van Leuven aan de Geldenaaksevest. De drugs werden tijdens een fouille gevonden in de onderbroek van de Limburger. De dertiger wilde niet verhoord worden door de politie. Hij werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Leuven, maar daagde de man niet op in. Hij verblijft momenteel in de Leuvense hulpgevangenis voor andere feiten. De man is gekend voor drugsfeiten. Hij kreeg naast de celstraf een geldboete van 8.000 euro, maar die is voor 7.200 euro met uitstel gedurende drie jaar.