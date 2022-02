Zes klachten over duurste woonzorgcentrum van Limburg: “Allemaal over dagelijkse werking en personeelstekort”

HelchterenDe voorbije twee weken liepen bij Agentschap Zorg en Gezondheid zes klachten binnen over woonzorgcentrum Het Dorp in Helchteren. Alle klachten gingen over de dagelijkse werking en het gebrek aan personeel. Het Dorp behoort tot zorggroep Orpea dat de afgelopen weken meermaals onder vuur kwam te liggen .

Het Dorp is een van de duurste woonzorgcentra van Limburg en wordt voorgesteld als een plek met klasse in mooie omkadering waar bewoners door een goed opgeleid team ontvangen worden. In 2019 kwam het centrum echter onder verhoogd toezicht te staan van Zorg en Gezondheid na aanhoudende problemen. Intussen staat Het Dorp niet meer op die lijst, maar kreeg het Agentschap opnieuw een resem klachten van ontevreden families.

Quote Op een bepaald moment merkte de directeur dat familiele­den van bewoners eten gingen ronddragen omdat er te weinig personeel was. Marijke Verboven, Orpea

“Zes klachten op zo’n twee weken tijd”, vertelt Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid. “En allemaal klagen de familieleden van bewoners dezelfde problematiek aan: er zou te weinig personeel zijn en het zou te lang duren voor bewoners verzorgd worden of hulp krijgen. Dit kan zeker niet zomaar passeren", klinkt het. “In januari is er nog inspectie geweest in het woonzorgcentrum maar die resultaten kennen we nog niet. Door deze klachten is het logisch dat er snel nog een bezoek van Zorginspectie volgt. Zij onderzoeken hoe het er aan toegaat en of er structurele problemen in Het Dorp zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat vervolgens met de resultaten aan de slag om een verbeterplan op te stellen. Van het intrekken van de erkenning of een sluiting is nu absoluut nog geen sprake. Voor het tot verregaande sancties komt, zal opgelijst worden wat de exacte tekorten zijn in Het Dorp. Daarna krijgen ze natuurlijk de kans om zich te verbeteren", zegt Moonens. “We blijven hen opvolgen en controleren of de situatie daadwerkelijk verandert.”

Personeelstekort

Bij het woonzorgcentrum wordt verrast gereageerd. “Er is de afgelopen weken natuurlijk veel te doen geweest rond zorggroep Orpea", reageert Marijke Verboven, woordvoerder van Orpea. “We weten dat enkele families in woonzorgcentrum Het Dorp een klacht hadden, maar waar de zes klachten bij Zorg en Gezondheid over gaan, weten we niet. Onze 44 bewoners van Het Dorp krijgen drie keer per dag eten en worden twee keer per dag verzorgd wat betekent dat er jaarlijks zo’n 80.000 dingen verkeerd kunnen lopen. We willen absoluut niets minimaliseren want natuurlijk willen we het beste voor de bewoners, maar het is ook gewoon een heel zware periode voor de zorgsector.”

“De afgelopen twee jaar zijn er tijden geweest waarin de helft van het personeel thuis zat wegens ziekte. Op een bepaald moment merkte de directeur dat familieleden van de bewoners tegenwoordig helpen om het eten rond te dragen. Zoiets kan natuurlijk niet”, zegt Verboven. “We denken natuurlijk dat we ons uiterste best doen en dan is het heel spijtig wanneer blijkt dat er toch klachten zijn. We weten nog niet waar het precies over gaat, maar gaan dit met de families bespreken en onze verantwoordelijkheid nemen", besluit Verboven.

Bekijk ook: Kritiek op inspecties in woonzorgcentra neemt toe