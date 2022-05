Woon binnenkort in de schaduw van de Houthalense mijntorens: “Wordt meest ecologische woonwijk van de gemeente”

Oudsbergen Oudsbergen herziet twee reglemen­ten voor verenigin­gen

De gemeenteraad heeft twee reglementen voor verenigingen herzien. Het gaat over de reglementen over de terugbetaling van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing en de terugbetaling van vorming. “Het gaat hierbij om stilistische of praktische aanpassingen of om aanpassingen om de administratieve verplichtingen voor verengingen te verlagen”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van sport en cultuur. “De vormingssubsidie wordt ook mogelijk voor vrijwilligers die actief zijn voor het gemeente- of OCMW-bestuur of vrijetijdsactiviteiten begeleiden.” De verenigingen worden binnenkort geïnformeerd over de wijzigingen. “Alle verenigingen zullen een verenigingennieuwsbrief met een overzicht van de wijzigingen ontvangen.”

4 mei