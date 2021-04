Wolvin Noëlla is weer drachtig: tegen de zomer nog grotere wolvenroedel in Limburg

Sint-Truiden Stad voert parkeer- en toegangs­ver­bod in Veemarkt­hal­len in door rottings­ver­schijn­se­len

20 april Sinds dinsdagmiddag geldt er een parkeer- en toegangsverbod in de Veemarkthallen aan de Speelhoflaan. Dat verbod komt er nadat de brandweer samen met een burgerlijk ingenieur eerder op de dag een inspectie ter plaatse deed. Daarbij is vastgesteld dat een dakspant rottingsverschijnselen vertoont, waardoor instortingsgevaar dreigt. Bij burgemeestersbesluit is dan ook beslist om de zone af te zetten voor de algemene veiligheid.