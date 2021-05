Wolvin Noëlla is opnieuw mama geworden: “Goed mogelijk dat roedel plots is verdubbeld"

Beringen Ambachten­rou­te schuift op naar weekend van 28 en 29 augustus

16:22 In het weekend van 15 en 16 mei stond een prachtige eerste editie van de Ambachtenroute gepland met 25 lokale makers op 17 locaties. “Maar de geplande Ambachtenroute verschuift nu naar zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021", zegt schepen van Cultuur en Erfgoed An Moons (VOLUIT). “Op beide dagen zetten de deelnemers de deuren van hun winkel, atelier, huis of tuin wagenwijd voor je open van 10 tot 18 uur. De Ambachtenroute vormt zo de ideale afsluiter van de zomer. Als opwarmer voor de route zullen we een aantal Beringse makers, die in het kader van Erfgoeddag 2019 genomineerd werden als ‘favoriete makers’, vanaf midden mei alvast online in de kijker zetten.”