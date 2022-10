Wolvenwelpjes van Noëlla en August zetten eerste stappen buiten militair domein: “De kans op een aanrijding jammer genoeg erg reëel”

Jonge gezinnen

Intussen kreeg de redactie effectief al bezorgde meldingen binnen van verscheidene wandelaars die dit weekend al twee keer in één uur oog in oog kwamen te staan. “Het gaat dan om een wolf die we op amper 10 meter van ons vandaan zagen”, zegt een dame uit Helchteren die met haar hondje ging wandelen aan het park van Molenheide. “De vriendin met wie ik had afgesproken, had net ervoor een wolf voor haar wagen zien oversteken. Bij de wandeling later rond 11 uur zagen we dus weer een wolf, en een kennis van mij zag het dier blijkbaar ook rond 10 uur in hetzelfde wandelpark.” Of het telkens een andere wolf gaat, of drie keer een welp, is niet duidelijk.