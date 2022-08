Wolf bijt vier damherten en bok dood bij Houthalense hertenhouder Eric Henrotay: “Er moét een oplossing komen, zeker nu ze steeds met meer zijn”

Houthalen-Helchteren Staalbe­drijf TCS uit Houthalen bouwde construc­tie op podium van Coldplay

Gisteren vond in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel het laatste Belgische concert van Coldplay plaats. Wie de Britse band ter plaatse is gaan bewonderen, merkte zonder twijfel de speciale staalconstructie op het podium op. Die constructie heeft Belgische roots, want ze werd op vraag van de Belgische podiumbouwer gemaakt door het staalbedrijf TCS uit Houthalen.

