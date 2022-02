Wolf bijna aangereden op drukke baan in Helchteren, Welkom Wolf vraagt om onmiddellijke snelheidsverlaging

HelchterenEen Oost-Vlaamse vrachtwagenchauffeur kon maandagochtend maar nipt een aanrijding met een wolf vermijden. Op zijn dashcam is te zien hoe hij onderweg op de N715 in de verte een eerste wolf ziet oversteken. De tweede wolf duikt enkele tellen later op, vlak voor hij passeert. Jan Loos van Welkom Wolf reageert erg geschrokken: “Een onmiddellijke snelheidsbeperking kost niets en redt levens van dier en mens.”

De wolf en het Limburgse verkeer zijn geen goede vrienden. In 2020 kwamen twee wolven om het leven na een aanrijding, aan het einde van dat jaar overleefde een derde wolf vermoedelijk wel een dergelijke aanrijding. In november volgde een nieuw dodelijk slachtoffer na een aanrijding in Oudsbergen en amper twee weken geleden stierf een wolf na een botsing in Eindhoven. Er werden ecorasters geplaatst, onder meer naast de N76, maar in oktober bleek dat deze investering van 800.000 euro de wolf niet tegen houdt.

“Aanrijdingen en bijna-aanrijdingen in het verkeer zijn helaas de dagelijkse realiteit voor de nog zo kwetsbare wolvenpopulatie in Vlaanderen”, zegt Loos. “Er gaat geen week voorbij of Welkom Wolf ontvangt meldingen van dergelijke gebeurtenissen met overstekende wolven. Op de plek uit het filmpje geldt nog een gecontroleerde snelheidsbeperking van 70 km/uur, maar verderop - in minder bebouwde omgeving - mag 120 km/uur worden gereden. (Loos doelt hier op het gedeelte van de Noord-Zuidverbinding vanaf Hechtel richting Nederland, red.)”

“Gelokt naar zelfmoordstrook”

“Op andere plaatsen, bijvoorbeeld langs de N76 in Oudsbergen, uitgerekend op de ‘verplichte oversteekplek voor wolven’, mag uitdrukkelijk 90 km/uur worden gereden terwijl op zowat alle andere secundaire wegen in Vlaanderen de snelheid omlaag is gehaald naar 70 km/uur. Het is volstrekte waanzin om de wolven te dwingen naar deze georganiseerde zelfmoordstrook en het lijkt wel alsof het erom gedaan wordt”, foetert hij. “Dat de Vlaamse overheid niet het minimale inzicht heeft gehad om tegenoverliggende wildroosters in de bodem te voorzien langs die N76, tart eveneens elke verbeelding.”

Wilddetectiesysteem

Welkom Wolf doet een oproep aan het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) om dringend maatregelen te nemen zoals ecorasters en niet-gelijkgrondse kruisingen op de inmiddels goed gekende oversteekplaatsen in het wolvengebied. Verder suggereert Loos om verkeersremmers en dynamische verkeersborden te plaatsen die aanstormend verkeer moeten waarschuwen. Een dergelijk wilddetectiesysteem is terug te vinden aan de Kamperbaan tussen Hechtel en Leopoldsburg. En met succes, want ongevallen met wild zijn er tot een derde teruggedrongen.

De ecoducten die in Limburg worden gepland, volstaan volgens Loos niet. Hij wil snelle actie en wijst naar een snelheidsverlaging op delen van de wegen die populair zijn voor wolven. Hij wijst daarmee onder meer naar de N719 in Helchteren en Peer en de N76 in Oudsbergen. De kans is klein dat zijn oproep wordt gevolgd. De afgelopen jaren bleek al dat men lokaal de voorkeur geeft aan oplossingen in de vorm van ecorasters en wilddetectiesystemen. Wel wordt er momenteel zelfs internationaal gewerkt aan een manier om de mens te laten samenleven met de wolf.

Volledig scherm De vrachtwagen raakt op een haar na de wolf. © RV