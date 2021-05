Wildcamera voor wolven registreert... drie dieven: “Jammer dat ze niet oog in oog stonden”

Peer Pas­toor-moderator Kris op 57-jarige leeftijd overleden

30 april Deze donderdagnamiddag 29 april is pastoor Kris overleden. Dat meldt Kerknet Tabor in een kort bericht. De priester werd dood aangetroffen in zijn pastorij aan de Zuidervest. Hij leed aan corona, maar de doodsoorzaak is momenteel nog niet bekend. Kris Van Strydonck was sinds 1 september 2020 pastoor-moderator in federatie Peer. Hij volgde daarin Tony Poorters op. Kris werd amper 57 jaar.