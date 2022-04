Wielerweekend in Helchteren

Hasselt Kringloop­win­kel Okazi Hasselt organi­seert catwalk en nocturne op 21 april tijdens Fashion Revolution Week

Kringloopwinkel Okazi in Hasselt installeert donderdagavond 21 april een heuse catwalk in het kader van de Fashion Revolution Week die momenteel loopt. De kringloopwinkel maakt er zelfs een nocturne van, want na de modeshow kan iedereen vol inspiratie tot 21 uur zelf de kledingrekken induiken op zoek naar een leuke tweedehands outfit.

20 april