WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Houthalen-Helchteren

Buiten­speel­dag gaat in Beringen door op 5 verschil­len­de plaatsen: “We benutten daarbij de sterktes van de locaties”

Staat 19 april al met rood aangeduid in jouw agenda? Dan neem jij misschien wel deel aan de Buitenspeeldag. Meespelen kan in Beringen op maar liefst vijf verschillende locatie. Van een speelmobiel of een workshop graffiti tot een insectensafari: “Er valt voor ieder wat wils te ontdekken!”