WEER. Kans op mist in Houthalen-Helchteren vanochtend

We hebben er lang op moeten wachten, maar dit weekend opent eindelijk het Oorlogsmuseum Liberation Garden in Leopoldsburg. Dat moet de streek als ‘Oosthoek van Wereldoorlog II’ op de kaart van het Europees oorlogstoerisme zetten. “Het is niet gigantisch in oppervlakte, maar een intiem belevingsmuseum waarin de oorlog op je huid kleeft”, zegt curator prof. Peter Schrijvers.