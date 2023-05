WEER. In Houthalen-Helchteren bewolking vanochtend

Van keramiek tot glasblazen: ‘Ambachten­rou­te’ gidst je langs 40 ambachten in Beringen

Kalligrafie, juweelkunst, of kantklossen: op zaterdag 6 en zondag 7 mei leer je de kneepjes van het vak tijdens de tweede editie van de ‘Ambachtenroute’. Schepen van Lokale Economie licht toe: “Door de aandacht te vestigen op hand- en maatwerk van bij ons, verbinden we ons erfgoed met lokale economie en zetten we de diversiteit aan ambachten in onze stad in de kijker.”