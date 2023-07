WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Houthalen-Helchteren vandaag

Zorginspec­tie stelt ‘levensbe­drei­gen­de toestanden’ vast in service­flats in Velm: “Controles werden duidelijk bewust buitenspel gezet”

De Vlaamse Zorginspectie voerde een controle uit in de serviceflats van Triamant in Velm, een deelgemeente van Sint-Truiden. Daarbij stootten ze op ‘mensonwaardige en levensbedreigende toestanden’. Zo zouden niet alle bejaarden een warme maaltijd of medische hulp krijgen.