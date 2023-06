WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Houthalen-Helchteren vanochtend

Houthale­naar die ex-stiefvader in brand dreigde te steken krijgt 150 uur werkstraf

Een 31-jarige man uit Houthalen-Helchteren is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en 400 euro boete, omdat hij op 26 maart 2022 zijn 53-jarige ex-stiefvader geslagen en gestampt had. Na de mishandeling had hij hem met benzine overgoten en gedreigd hem in brand te steken.