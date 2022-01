“We zijn zó bang geweest”: zes weken na coronabesmetting kreeg Federico (4) plots gevaarlijke ontstekingsziekte MIS-C

Lommel Politie Lommel vraagt extra waakzaam­heid na inbraak­golf

De politie Lommel vraagt extra waakzaamheid namens de inwoners. “De afgelopen dagen stelden onze interventieploegen meerdere woninginbraken vast in de stad”, klinkt het. “De meeste inbraken gebeuren tussen 17 uur en 21 uur. De woning wordt meestal betreden via braak aan de achterzijde, meer bepaald via een raam of deur. Wij vragen jullie om extra waakzaam te zijn voor verdachte personen, voertuigen en handelingen. Via de dienst 101 vragen wij om belangrijke info door te geven. We hebben het dan over een nauwkeurige plaatsbepaling van het voorval, het aantal verdachten en zo mogelijk een persoonsbeschrijving, de kenmerken van het voertuig en de vluchtrichting.”

10 januari