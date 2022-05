Vrouwelijk Viergeslacht in Houthalen

Beringen Beringen verlengt opstartpre­mie voor handelsza­ken

De stad Beringen zal de opstartpremie voor handelszaken in haar kernwinkelgebied verlengen tot december 2022. In 2015 werd beslist om een opstartpremie te verlenen aan ondernemers die een handelszaak starten in het kernwinkelgebied. De premie werd eerder al verlengd tussen 2019 en 2021. “We trachten ondernemers naar ons kernwinkelgebied te lokken zodat de stedelijke aantrekkingskracht verhoogd wordt. Dit jaar beogen we ook de detailhandelsvisie voor de stad af te werken, waarbinnen de opstartpremie ook geëvalueerd zal worden. Om die reden laten we het bestaande reglement nog even verder lopen, tot december 2022,” licht Werner Janssen (N-VA), schepen voor Ondernemen toe.

