Vrouw in levensgevaar na steekincident Houthalen-Helchteren

Bree/Oudsbergen Elf personen niet in orde bij verkeersac­tie

10 augustus Politie CARMA organiseerde maandag op twee locaties in de zone een verkeersactie. Dat was het geval in Bree en in Oudsbergen. Vijf personen droegen daarbij hun gordel niet. Twee bestuurders hadden geen geldig rijbewijs op zak. Eén aanhangwagen was niet gekeurd, niet ingeschreven en niet verzekerd. Een andere aanhangwagen en een bestelwagen waren overladen. Eén chauffeur kreeg een bekeuring voor het niet correct gebruik van het kinderzitje.