Vrouw (61) overleden na zwaar verkeersongeval in Helchteren

Sint-Truiden Ereburge­mees­ter van Sint-Trui­den Jef Cleeren op 87-jarige leeftijd overleden

Jef Cleeren is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij verbleef in het woonzorgcentrum Villa Rosa. Cleeren was een bekend figuur in Zuid-Limburg. Hij was burgemeester van Sint-Truiden tussen 1977-1994 en droeg tegenwoordig de titel van ‘ereburgemeester’. Ook bij voetbalclub STVV was hij jarenlang actief.

26 december