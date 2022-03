Voel jij de lentekriebels al? Dan is de Lentewandeling in het Bronnenbos zeker iets voor jou

Beringen Beringen steunt buurtiniti­a­tie­ven

De gemeenteraad van Beringen keurde op 14 maart het reglement voor de buurtbudgetten 2022 goed. “Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, willen we opnieuw laagdrempelige ontmoeting in buurten stimuleren. Twee burgers kunnen tot 500 euro ontvangen om een leuk idee uit te werken. Zo werden al een gezellige burenwandeling, een boekenruilkastje en spelotheek ingericht,” licht schepen voor Wijkontwikkeling en Participatie Jessie De Weyer (N-VA) toe. “Vanaf 2023 zullen we ook grotere initiatieven ondersteunen. We rekenen daarvoor ook op de komst van een online participatieplatform en de nieuwe deskundige buurtbudgetten.” Alle informatie voor de aanvraag van een buurtbudget vind je terug via www.beringen.be/buurtbudgetten.

