Vijftiger uit Zonhoven overlijdt na ongeval in Houthalen-Helchteren

Een vijftiger uit Zonhoven is gisteravond in het ziekenhuis overleden na een verkeersongeval in Houthalen-Helchteren. De man was met zijn wagen tegen een boom beland nadat hij vermoedelijk onwel was geworden en van zijn rijrichting was afgeweken. Dat heeft de lokale politie vandaag bekendgemaakt.