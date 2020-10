Vijf ton “risicovol” medisch afval, inclusief patiënteninfo, illegaal gedumpt op Remostort: “Dit had allemaal verbrand moeten worden”

Peer Al 71 jongeren stapten in coronatijd­perk met problemen naar nieuwe JAC-vestiging in Peer

15 oktober In maart 2020 openden Stad Peer en CAW Limburg een JAC-vestiging in Jongerencentrum De Bak. In zo'n Jongeren Advies Centrum kunnen personen tussen 12 en 25 jaar terecht voor alle vragen en problemen. Sindsdien bereikte JAC Peer 71 jongeren, uitzonderlijk veel voor een JAC in opstart. Het toont aan dat er in deze onzekere tijden nood is aan laagdrempelige hulpverlening voor jongeren.