Vermiste Simone (80) levend teruggevonden op militair domein: “Ik had er al vrede mee genomen dat het niet goed kon aflopen”

UpdateDe vermiste Simone Mariën, die donderdag verdween van haar woning in Houthalen-Helchteren, is zaterdagmiddag levend teruggevonden. Militairen vonden haar in het militair domein in Helchteren. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Familie en vrienden zijn duidelijk enorm opgelucht dat Simone terecht is. “Na drie dagen, had ik er vrede mee genomen dat het ook totaal niet goed kon aflopen, maar we zijn altijd blijven hopen”, aldus zoon Koen.