Vanuit je persoonlijke ‘kijkhut’, vanop een mijnterril of in de Lijnbus: vijf respectvolle manieren om wolven te spotten

Limburg De wolf en de raaf: ze horen samen, zijn even mythisch en worden nu allebei blijkbaar gehaat in onze contreien. De vraag is alleen waarom

Wie naast de wolf ook na 150 jaar afwezigheid terug is, is de raaf. Eeuwen geleden was de zwarte aaseter vooral gelinkt aan de pest, dood, hekserij en ongeluk met totale verjaring als gevolg. Vandaag vliegt ze weer rond in Vlaanderen met zelfs twee broednesten in Noord-Limburg waarvan vorige week één raafjongen werd doodgeschoten met hagel. Wolvin Naya en haar welpen ondergingen hetzelfde lot. Beide terugkeerders hangen nochtans fel samen. “Wolven laten aas achter dat zij verkiezen, hun relatie is bijzonder”, zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos.

17 november