UNIEKE BEELDEN. Bioloog filmt speelse wolf die op muizen jaagt: “Blij dat ik eens de ‘gewone’ kant van het dier in beeld mag brengen”

Houthalen-Helchteren “Wolven zenderen brengt problemen beter in kaart”: Houthalen-Helchteren bekomt na zware wolvenaan­val op damherten

Als het van gemeenteraadslid Stijn Van Dingenen (BUUR) afhangt, worden alle wolven in Limburg gezenderd. Zo breng je volgens de man de problemen beter in kaart, én kan je in extremis probleemwolven verwijderen. “Want vijftien damherten in één keer pakken is géén normaal gedrag”, vindt de man. Volgens Jan Loos is het wel normaal en keren wolven vaak zelfs meerdere keren terug naar de kadavers om verder te eten in fases.

25 oktober