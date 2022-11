Unieke beelden! Bijna voltallige wolvenroedel op camera: “Dertiende welpje heeft manke poot en kon niet volgen”

Het zijn unieke beelden: het is namelijk niet eenvoudig om alle wolven samen op foto te krijgen, zelfs binnen militaire domeinen. Het is voor het eerst dat zoveel wolven samen gefilmd worden buiten de militaire domeinen. Want in tegenstelling tot wat velen denken, trekken de wolven er heel vaak alleen of in kleine groepjes op uit, soms in alle windrichtingen tegelijk, terwijl een deel van de roedel achterblijft in het militair domein.

“Een volledige roedel is niet eens nodig om de jacht tot een goed einde te brengen”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. “Binnen de roedel zijn er maar enkele ervaren wolven en dat zijn de ouders en de jaarlingen. De uitstap van de roedel op donderdagnacht heeft eerder wat weg van een rondleiding voor eerstejaarsstudenten. Onder de hoede van de oudere wolven August en Noëlla en de twee jaarlingen maakten acht van de negen welpen kennis met alle uithoeken van het familieterritorium. Het is een unicum om dat moment vandaag op beeld te hebben.”

Quote De roedel stak net de drukke N719 over, paar minuten voor deze unieke beelden. Een snelheids­be­per­king van 70 kilometer per uur op de gekende oversteek­plaat­sen blijft een absolute ‘must’. Jan Loos, afgevaardigd bestuurder bij Welkom Wolf

Opvallend is dat de twaalf wolven volgens Welkom Wolf samen de drukke N719 van Helchteren naar Meeuwen overstaken, paar minuten voor deze unieke beelden. “Een bijzonder zicht voor de automobilist die er op dat moment toevallig passeerde, maar het maakt ook opnieuw duidelijk dat een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op de gekende oversteekplaatsen een absolute ‘must’ blijft. Hiervoor gaan we opnieuw aankloppen bij bevoegde minister Lydia Peeters. De wolf is Europees beschermd en die wetgeving zal niet snel veranderen. Het is de mens die zich aan de wolf moet aanpassen. Willen dat de wolf zijn tijd in een afgesloten reservaat doorbrengt, is net zoals een petitie voeren tegen de zwaartekracht. Regels zijn regels en we moeten nu eenmaal die Europese bescherming naleven.”

Achtergebleven welp

Waar de laatste welp tijdens de uitstap bleef? “Die hebben we nog recent op beeld geregistreerd met een manke poot, vermoedelijk na het maken van een foute sprong. Het kan dus zijn dat deze achterbleef om te rusten. Vanochtend (zaterdag, red.) registreerden we opnieuw een wolf die met een prooi in de muil richting het militair domein liep. De kans is groot dat die prooi naar de achtergebleven welp ging. Je moet weten dat wolven goed voor elkaar zorgen. Spectaculair is dat de roedel dit jaar verder geraakt is dan de voorgaande jaren, toen in 2021 één en in 2020 twee welpen doodgereden werden. Dit jaar tellen we nog geen sterftegeval en dat hopen we zo te houden”, aldus Loos.

Volledig scherm Bijna voltallige wolvenroedel op camera in Sonnis-helchteren. © RV

