Twee ongevallen aan Grote Baan in Houthalen-Helchteren

Oudsbergen Natuurhulp­cen­trum vangt ontsnapte zwartmaske­ri­bis

Het Natuurhulpcentrum heeft momenteel een opvallende logé. Er verblijft immers een zwartmaskeribis in het centrum, een vogel die normaal in Zuid-Amerika thuis hoort. “Gisteren kregen we een oproep van enkele mensen in Meeuwen. Ze hadden een vreemde vogel gevonden en via een app konden ze hem determineren als zwartmaskeribis. Enkele medewerkers konden het dier gemakkelijk vangen en meenemen naar het Natuurhulpcentrum. Het dier is een ontsnapt exemplaar en blijft nu bij ons in afwachting dat de eigenaar zich meldt. Onlangs werd de soort ook al in Henegouwen waargenomen. Of het hier over hetzelfde dier gaat weten we niet.”

14 april