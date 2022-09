Twee gewonden bij kop-staartaanrijding in Houthalen-Helchteren

Beringen Limburgse Tiktokker Glen Van Ranst in de cel op verdenking van zedenfei­ten: “Vorig jaar deelde hij nog maandver­ban­den uit aan kwetsbare vrouwen”

Glen W., de Tiktokker Glen Van Ranst, zit in de cel op verdenking van zedenfeiten. Dat wordt bevestigd via bronnen in de gevangenis. De twintiger die al jaren de media opzoekt en sinds een tijd op Tiktok succes kent, wordt verdacht van zedenfeiten met vrouwen. Het parket is een onderzoek gestart. VTM NIEUWS spreekt met één van de slachtoffers. Volg de uitzending hier live.

21 september