Tuinhuis leeggeroofd in Houthalen

Heusden-Zolder IN BEELD. 5.000 MINI’s maken circuit van Zolder onveilig tijdens grootste bijeen­komst van Europa

MINI-eigenaars en -liefhebbers moesten vandaag in Zolder zijn voor hét evenement van Europa. Bijna 5.000 MINI’s reden in alle maten, kleuren en leeftijden reden in colonne op het circuit voor de jaarlijkse MINI Fan & Track Day die na twee jaar corona terug van weggeweest is. “Fiere gezichten, pronkende eigenaars uit alle hoeken van de Benelux en de meest uiteenlopende MINI’s: dit is genieten", klinkt het.

22 mei