Testdorp Extrema Outdoor houdt nu al tweede levensbedreigende xtc-pil van festivalterrein weg: “Weten welke drugs er circuleren, geeft een véél geruster gevoel”

Houthalen-HelchterenFouilleren, in beslag nemen en meteen ter plaatse testen: het is dankzij die tactiek dat de organisatie van Extrema Outdoor vrijdagavond een potentieel dodelijke xtc-pil van het festivalterrein kon weghouden. Ook deze zaterdagmiddag hield het festival een tweede xtc-pil succesvol tegen, dat de vorm heeft van een personage uit de Netflix-serie ‘Casa De Papel’. Beide pillen gingen meteen naar het gloednieuwe testdorp, waar voortaan alle stoffen stevig én snel geanalyseerd worden.

Dit weekend is Extrema Outdoor aan haar tiende editie in Houthalen-Helchteren begonnen, en dat hoort dankzij heel wat nieuwigheden een groot feest te worden. Het elektronische muziekfestival krijgt zo voor het eerst drie volwaardige festivaldagen van ‘s middags tot middernacht, een zevende podium, een extra chillruimte én...een gloednieuw testdorp voor drugs. “Men legt snel de link met het dodelijke incident van vorig jaar (waarbij een vijftigjarige Nederlander op het festival stierf na de inname van een gevaarlijke xtc-pil, red.). Maar ook als dat incident niet had plaatsgevonden, waren we met dit testdorp gestart", verduidelijkt XO-woordvoerder Lomme Valkeneers.

Quote Hadden we dit testdorp niet, dan moest de drug eerst naar een toxicoloog voor onderzoek. Zoiets duurt makkelijk twee uur, maar in ons testdorp is het al binnen de vijftien seconden duidelijk hoe gevaarlijk een bepaalde stof is.” Lomme Valkeneers, XO-woordvoerder

Onmiddellijke verwittiging

Vanaf de eerste festivaldag bleek het testdorp al een noodzakelijke aanwinst te zijn. “Die vrijdagavond kregen we om 19.00 uur ‘s avonds plots melding van het testdorp”, knikt Valkeneers. “Daar werd na inbeslagname een xtc-pil ontdekt met een MDMA-dosis van liefst 300 mg, wat 4 keer zoveel is als een ‘normale’ xtc-pil. Ook zaterdagavond omstreeks 16.30 uur ontdeken we een tweede potenteel levensbedreigende xtc-pil met diezelfde MDMA-dosis. Die pil heeft de vorm van een ‘Casa De Papel’-figuur uit de gelijknamige serie.”

Volledig scherm In dit lokaal wordt elke drug getest dat aan de ingang in beslag genomen werd. © Mine Dalemans

“Alle festivalgangers werden meteen, tien minuten na het werk van ons testdorp, verwittigd via onze sociale media, de festivalapp en de LED-schermen op het terrein. Hadden we dit testdorp niet, dan moest de drug eerst naar een toxicoloog voor onderzoek. Zoiets duurt makkelijk twee uur, maar in ons testdorp is het al binnen de vijftien seconden duidelijk hoe gevaarlijk een bepaalde stof is.”

Volledig scherm © Mine Dalemans

Naast de digitale communicatie zorgt ook het ‘Safe ‘N Sound’-team ervoor dat alle festivalgangers op de hoogte blijven van de potentieel gevaarlijke drugs die er op dat moment circuleren. “Dat doen we enerzijds door informatie te geven aan onze infostand, maar ook via onze mobiele teams", verduidelijkt Shawny Vanhoutteghen, die het team vanuit het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs (VAD) coördineert. “Na de ontdekking van deze gevaarlijke xtc-pillen trokken deze mobiele teams de weide op om bezoekers mondeling te waarschuwen. Op die manier hopen we de gezondheidsrisico’s tijdens het uitgaan en het gebruik van partydrugs te beperken.”

Volledig scherm Aan de infostand van Safe ‘N Sound krijgen festivalgangers uitleg over partydrugs en waar ze zeker op moeten letten. © Mine Dalemans

Grote meerwaarde

Intussen houdt een gespecialiseerd labo uit het buitenland zich nog het hele weekend lang in het testdorp bezig. “Dat stelt je als organisatie, samen met goede communicatie, toch wel gerust. We weten nu welke drugs er in de omloop zijn, wat een grote meerwaarde voor de gezondheid van onze festivalganger is. Wat ons betreft is dit testdorp zeker een blijver”, aldus Valkeneers.

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm Shawny Vanhoutteghen, coördinator Safe ‘N Sound. © Mine Dalemans

Volledig scherm XO-woordvoerder Lomme Vanderzeel. © Mine Dalemans

Volledig scherm © Mine Dalemans

Volledig scherm © Mine Dalemans