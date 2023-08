Stevige buien met fors onweer in Houthalen-Helchteren vandaag

Kenny (34) sinds tienjaren warme bakker, maar wordt nu ramenwas­ser: “Ik voelde geen apprecia­tie meer”

Deze week doet Kenny Van Hoesen (34) de deur van zijn bakkerij Bakkerspunt in Helchteren achter zich dicht, en hij hangt in één klap zijn bakkersmuts aan de haak. De jongeman won internationale prijzen, kwam geregeld origineel uit de hoek, maar de recente energiecrisis gaf hem inzichten. Na 17 jaar kiest hij voor een totaal ander vak: glazenwasser. “Wat een bakker doet is te vanzelfsprekend voor velen”, vindt hij.