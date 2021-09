“Spionagecamera in vrachtwagen ontdekt”: personeel bij afvalbedrijf Renewi legt werk neer

Houthalen-HelchterenDe werknemers van het afvalbedrijf Renewi in Houthalen-Helchteren hebben donderdagochtend het werk neergelegd nadat ze ontdekten dat er een spionagecamera in een vrachtwagen was geplaatst. Dat wordt door de Algemene Centrale ABVV - Limburg bevestigd aan Belga.

De werknemers zouden donderdagochtend vastgesteld hebben dat er een spionagecamera in één specifieke vrachtwagen was geplaatst. Het personeel besliste daarop om niet aan het werk te gaan. De staking heeft een impact op de huisvuilophaling in Limburg, waar Renewi een van de spelers is die de ophalingen verzorgt.

Quote Lopen er nog onderzoe­ken? Welke technieken worden nog allemaal gebruikt? We weten het niet Jeroen Vleugels, ABVV Limburg

“De vakbonden waren er niet bij betrokken, maar het kaderde volgens de directie in een specifiek onderzoek naar één persoon”, zegt Jeroen Vleugels, secretaris van de Algemene Centrale ABVV - Limburg. “Dat heeft natuurlijk wel heel wat frustratie op de werkvloer gebracht, omdat men nu niet meer gerust is of er nog onderzoeken lopen en welke technieken nog gebruikt gaan worden.”

Ook morgen staking?

Donderdag wordt er niet meer gewerkt in het afvalbedrijf. De vakbonden hebben zopas de gesprekken met de lokale directie beëindigd. Vrijdag zal er een communicatie naar de werknemers volgen. De socialistische vakbond durft niet in te schatten of er vrijdag opnieuw gewerkt zal worden. Als dat niet het geval is, komt de nationale directie van het bedrijf mogelijk aan zet.

“De lokale directie heeft contact gehad met de nationale directie. Het is allemaal boven de hoofden van de lokale directie gebeurd, waar ze op een bepaald ogenblik natuurlijk wel geïnformeerd zijn”, aldus Vleugels. “De mensen tillen er zwaar aan. De directie heeft deze zaak verkeerd ingeschat en die boodschap is wel duidelijk aangekomen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat ze dergelijke zaken niet meer op deze manier zullen aanpakken, maar er worden garanties gevraagd. De vraag is in welke mate ze die willen geven.”

