Somers wil erkenning moskee in Houthalen-Helchteren intrekken na homofobe uitspraken

Peer Zoek tien personages uit het werk van Bruegel in de Sint-Trudokerk: “Hij zou in Gro­te-Bro­gel geboren zijn, de expo komt dus thuis”

13:33 Vanaf vandaag kan je in de Sint-Trudokerk van Peer tien wezens uit het werk van Bruegel terugvinden. De figuren maken deel uit van de tentoonstelling ‘Bruegel. De grote ontsnapping’. Eerder was de expo ook al in Brussel te bezichtigen, nu is ze gratis geopend tijdens de openingsuren van de kerk.