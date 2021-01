Somers wil erkenning moskee in Houthalen-Helchteren intrekken na homofobe uitspraken: “We komen uit de lucht vallen”

De moskee Yesil Camii in de Limburgse gemeente dreigt haar erkenning te verliezen vanwege het verspreiden van haatdragende en discriminerende boodschappen ten aanzien van de LGBT-gemeenschap. Dat staat in een persbericht van het kabinet van de minister van Samenleven.

De imam van de Yesil Camii-moskee deelde een bericht op Facebook dat op een discriminerende wijze uitlegt waarom homoseksualiteit in de islam verboden is en dat homoseksualiteit ziekte en verval meebrengt, klinkt het. De procedure is opgestart na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Advies verzamelen

“Binnen de moskee zijn er uitspraken gedaan die homofoob zijn. Ze gaan in tegen de mensenrechten. Het gevolg daarvan is dat ik een procedure moet opstarten tot opheffing van de erkenning. Die loopt zestig dagen. Ik ga het advies vragen van het lokale bestuur, de Moslimexecutieve, de minister van Justitie en ook de kans geven aan de moskee om zich te verantwoorden. Dan zal ik een beslissing nemen”, reageert Vlaams minister van Samenleven Bart Somers aan HLN LIVE.

“De afspraken zijn heel duidelijk”, gaat Somers verder. “Ik vind het belangrijk dat moskeeën erkend worden in Vlaanderen. De Islam heeft dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als eender welke andere geloofsgemeenschap. Dat betekent dat je de grondwet moet respecteren en de fundamentele mensenrechten. Als je dat niet doet, dan verlies je de erkenning.”

Bij de moskee zelf komen ze uit de lucht vallen. Niemand was naar eigen zeggen op de hoogte van de beslissing van Somers. “De lokale schepen heeft ons vandaag in kennis gesteld", zegt comitévoorzitter Mehmet Daghan. “We hebben eerlijk geen flauw idee wat er gaande is. Het lijkt me logisch dat je dat eerst laat weten aan de moskee als er fouten zijn gemaakt. We bestaan al 25 jaar, houden ons steeds aan de regels en willen dat ook zo houden.”

Imam

De voorzitter zegt in één adem ook de imam aan de tand te zullen voelen. “We willen eerst weten wat er door wie gezegd is, en wanneer. Als blijkt dat de man zijn boekje te buiten ging, eindigen we de samenwerking meteen. Maar we willen eerst afwachten op welke manier hij de gelovigen of bezoekers van de moskee kan geschaad hebben. Ja, het thema omtrent seksualiteit is zeker gevoelig binnen de Islam, maar dan nog moet een Imam zich beperken tijdens een preek. Zo mag het bijvoorbeeld enkel over geloof gaan, en nooit over politiek.” Vanavond komt het bestuur samen voor een crisisoverleg.

Screening

Voorts pleit Somers voor een screening. “We monitoren alle geloofsgemeenschappen die erkend zijn. Ze krijgen een label van betrouwbaarheid. Het grootste deel van moslims in Vlaanderen respecteert de democratische rechtsstaat. Diegenen die buiten de lijntjes kleuren, aanvaarden we niet. Ik zal niet aarzelen om ertegen op te treden. Op die manier bewaken we onze vrijheden.”

“De moskee blijft open gedurende de procedure. Als de erkenning ingetrokken wordt, betekent dat niet dat de moskee gesloten wordt. Het betekent dat er geen subsidies meer zijn vanuit Vlaanderen en het betekent dat er een probleem is ten aanzien onze fundamentele spelregels. Er zal verder op gewerkt moeten worden. Ik hoop dat er veel andere gemeenschappen zijn die de spelregels wel zullen volgen en in staat zijn om geloof en de democratische rechtsstaat met elkaar te verzoenen.”

Somers wil verder niet op de zaken vooruit lopen.