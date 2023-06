Ruim drie kwartier vertraging na ongeval op E314 richting Nederland ter hoogte van Park Midden-Limburg

Zes maanden cel met uitstel voor gewelddadi­ge ex-man (36) van kapster die tijdje spoorloos verdween

Een man van 36 is door de strafrechtbank van Tongeren veroordeeld tot zes maanden celstraf en een boete van 400 euro, allebei met uitstel. De beklaagde stond terecht omdat hij herhaaldelijk agressief was tegenover zijn echtgenote, zijn kinderen én zijn schoonmoeder. De ex van de man was zelfs een tijdje spoorloos, nadat haar wagen in het Albertkanaal gedumpt werd.