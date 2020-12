Rijgeschikt of niet? Spookrijder in Dodge (64) herinnert zich niets meer van ongevallen waarbij acht mensen gewond raakten

HouthalenDe 64-jarige man uit Hechtel-Eksel die op 2 augustus met zijn Dodge Ram in Houthalen inreed op verschillende wagens , moest zich vrijdagmiddag verantwoorden voor de Hasseltste politierechtbank. De sleutelvraag was of hij al dan niet rijongeschikt wordt verklaard door de neuroloog.

De verdachte herinnert zich hoegenaamd niets meer van de gebeurtenissen. Nochtans was de ravage enorm. In een video was te zien hoe de man aan hoge snelheid – volgens ooggetuigen aan 120 kilometer per uur – in de tegenovergestelde richting reed op de Grote Baan. Nadat de man in zijn pick-up inreed op de aanschuivende wagens, raakten acht mensen gewond en dertien wagens beschadigd. Als bij wonder overleefde iedereen de klap.

Slechts één koppel daagde ook effectief op in de rechtbank om zich in persoon burgerlijke partij te stellen. Een ander slachtoffer vroeg via haar advocaat de aanstelling van een deskundige. Zij werd arbeidsongeschikt verklaard en kreeg reeds 5.000 euro van de verzekering.

Volledig scherm De ravage was enorm na de doortocht van de Dodge Ram. © Mine Dalemans

Black-outs

De beklaagde kon niet veel uitleg geven bij zijn daden. “Ik was op weg naar een restaurant met mijn partner en het volgende dat ik me herinnerde, is dat ik naast mijn wagen stond en het ongeval gebeurd was.” De man had in het verleden al last van dergelijke black-outs en zocht reeds een neuroloog op in Pelt. Die had hem al aangeraden om een jaar niet met de wagen te rijden.

Quote Papa’s vriendin moet doodsang­sten hebben uitgestaan, maar ze heeft alles geprobeerd om hem weer bij zinnen te brengen Kinderen van beklaagde

Ook de kinderen van de beklaagde vertelden destijds een gelijkaardig verhaal. “Papa staarde na het ongeval wezenloos voor zich uit en kreeg stuiptrekkingen in zijn benen. Zijn rechterbeen verkrampte volledig, waardoor hij het gaspedaal helemaal indrukte. Papa’s vriendin moet doodsangsten hebben uitgestaan, maar ze heeft wel alles geprobeerd om hem weer bij zinnen te brengen.”

Epilepsie of MS?

Volgens Vic Engelen, advocaat van de verdachte, had de man zich gehouden aan het advies van de neuroloog om een jaar zonder rijden door te brengen. “Het vermoeden bestond dat hij leed aan epilepsie. Dat werd niet bevestigd door een MRI-scan. Wel was er sprake van een klein herseninfarct en iets wat op MS zou kunnen lijken."

Het proces draait rond de interpretatie van de medische verslagen. De zestiger dacht terug met de wagen te mogen rijden. Het is niet duidelijk of dit ook effectief het geval was. Extra stukken moeten in januari hierover duidelijkheid brengen. Tot 31 december mag de man niet met de wagen rijden, maar het is al duidelijk dat hij dat daarna ook niet meer zal doen.