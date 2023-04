RESTOTIP. Mitchell en Daniela van Table’O openen nieuw restaurant Imprévu: “Dit is een onverwacht avontuur, vandaar de naam”

Hech­tel-Ek­sel verwelkomt in 2024 nieuwe kinderop­vang ‘Nino & Camelio’: “Ze verzorgen de kindjes alsof het hun eigen kinderen zijn”

Gemeente Hechtel-Eksel mag vanaf 2024 een nieuwe kinderopvang verwelkomen. In de Don Boscostraat zal ‘Nino & Camelio’ zich binnenkort ontfermen over baby’s of peuters tot drie jaar. En dat is goed nieuws volgens Schepen van kinderopvang Nele Lijnen (Open Vld): “Als kinderen in een veilige, vertrouwde en kindvriendelijke omgeving een tweede thuis krijgen, kunnen ouders met een gerust gemoed gaan werken.”