REMO-stort zal niét heropenen, tot blijdschap van buurtbewoners: “Maar wat als er een nieuwe minister komt die de vergunning oké vindt?”

Autosport Circuit Zolder is en blijft enige erkende circuit in Vlaanderen en werkt hard met het oog op de toekomst

Autosport staat al eens ter discussie, maar dat gebeurt maar al te vaak omdat de betrokkenen niet kunnen inschatten welke stappen de autosport vandaag heeft gezet om zich aan de veranderende wereld aan te passen. Dat geldt ook voor Circuit Zolder, dat iedere dag investeert in duurzaamheid. Of het nu gaat om het spektakel op de piste, de activiteiten in de paddock of de beleving op de ruimere site van het Limburgse circuit, het respect voor de leefomgeving staat hoog op de agenda.

15:00