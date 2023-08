KIJK. Houthalen­se Bo is amper 24 jaar, maar deed al baanbre­kend onderzoek: “Parkinson zou vroegtij­dig kunnen worden opgespoord op basis van maag-darmklach­ten”

24 en Parkinson-autoriteit: Bo Konings uit Houthalen is nog maar 24 jaar en heeft al baanbrekend onderzoek gedaan naar Parkinson. Hij zit nog maar in zijn vijfde jaar geneeskunde, maar kon al aantonen dat Parkinson vroegtijdig kan worden opgespoord op basis van maag-darmklachten. Zijn studie is woensdag gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift Gut.