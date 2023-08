Virga Jessefees­ten zoeken 1.500 deelnemers voor drie ommegangen in 2024

Het Virga Jessecomité is op zoek naar vrijwilligers die in 2024 mee door de straten van Hasselt willen trekken tijdens de drie ommegangen. Het is de 47ste keer dat Hasselt de Virga Jessefeesten viert en meer dan 300 vrijwilligers zijn al bezig met alles in goede banen te leiden.