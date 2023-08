‘De Blauwe Maaten’ serveert een portie Oudsbergse natuur in ‘Met Vier in Bed’

De drie paarden op de weides, de hamen aan de muren, het keramiekwerk op de mokken: in de B&B van Eric en Marie-Paul wordt hun liefde voor het boerenpaard tot in de kleinste details doorgetrokken. De Blauwe Maaten is dan ook al meer dan tien jaar het perfecte toevluchtsoord voor de natuurliefhebber. “Paarden, vogeltjes of zelfs goudvissen, hier we hebben al van alles over de vloer gehad.”